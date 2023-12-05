Зеленський пообіцяв житло всім, хто отримав звання Героя України від початку війни

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За словами Зеленського, в Україні розпочинають втілювати в життя важливу ініціативу: Україна захищає тих, хто захищає Україну. Всі, хто від початку війни отримав звання Героя України, отримають власне житло.

"Всі, хто, боронячи державу, став кавалером ордену "Золота Зірка". Всі без винятку. Щонайменше від початку повномасштабного вторгнення це 360 людей. Держава подбає про кожного з них – і про тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав своє життя за країну. Я щиро дякую всім вам, нашим Героям, за все, що ви зробили. Я щиро дякую родинам загиблих за витримку та відвагу. Я щиро вірю, що одного дня про доблесть і подвиги кожного Героя України знатимуть усі в мирній Україні – Україні, яка перемогла. Яка переможе", - сказав Володимир Зеленський.