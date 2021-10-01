У Києві сталася пожежа в гімназії, евакуйовано 1500 дітей
1 жовтня надійшло повідомлення про пожежу в Київській інженерній гімназії
Про це повідомляє головне управління ДСНС у столиці в Facebook.
Встановлено, що у їдальні сталося загоряння. До прибуття рятувальників евакуювали персонал та 1500 учнів.
О 10:35 пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.49
Купівля 26.49Продаж 26.71
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.02
- Актуальне
- Важливе