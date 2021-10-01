У Києві сталася пожежа в гімназії, евакуйовано 1500 дітей

Про це повідомляє головне управління ДСНС у столиці в Facebook.



Встановлено, що у їдальні сталося загоряння. До прибуття рятувальників евакуювали персонал та 1500 учнів.



О 10:35 пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих немає.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb