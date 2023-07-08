У Києві стався збій в роботі сповіщень про повітряну тривогу: заява військової адміністрації

Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у телеграмі.

"КМВА тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями". Просимо поставитися з розумінням", - пише військова адміністрація.

Киян закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги у застосунку "Київ Цифровий".