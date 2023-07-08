У Києві стався збій в роботі сповіщень про повітряну тривогу: заява військової адміністрації
У п'ятницю, 7 липня, у столиці України Києві стався збій в роботі екстрених сповіщень про повітряну тривогу
Про це Київська міська військова адміністрація повідомила у телеграмі.
"КМВА тимчасово не буде повідомляти про початок та відбій повітряних тривог в столиці через проблеми з "екстреними оповіщеннями". Просимо поставитися з розумінням", - пише військова адміністрація.
Киян закликали слідкувати за повідомленнями про тривоги у застосунку "Київ Цифровий".
- У ніч з 7 на 8 липня на Сході та Півдні України оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних БПЛА та балістику. Подробиці читайте тут.
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