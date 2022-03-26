У Києві та області до ранку 28 березня запроваджено посилену комендантську годину
У столиці та Київській області запроваджено посилену комендантську годину, яка діятиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена.
"Вона триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка - 28 березня. Містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками. Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть", йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, 21 березня у столиці та Київській області також оголошували про посилену комендантську годину.
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