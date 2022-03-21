У столиці та Київській області оголосили про посилену комендантську годину
У Києві та Київській області посилено комендантську годину, яка діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
"Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом! Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть.
"Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп", - попередили у КМДА.
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