Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією У столиці та Київській області оголосили про посилену комендантську годину

У столиці та Київській області оголосили про посилену комендантську годину

21 березня, 2022 понедiлок
11:45
війна з Росією ЗСУ оборона Києва

У Києві та Київській області посилено комендантську годину, яка діятиме з 20:00 21 березня до 7:00 23 березня

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.  

"Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година.  Вона триватиме до 07:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом! Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть.

"Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп", - попередили у КМДА. 

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
КМДА
Київська область
Київ
комендантська година
Читайте також:
Київ, вибух
21 березня, 2022 понедiлок
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
21 березня, 2022 понедiлок
Внаслідок обстрілів у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
Роман Костенко
21 березня, 2022 понедiлок
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.51
    Продаж 33.33
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
21 березня
11:46
Олексій Резніков
Резніков: ворог вже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болючих ударів під Харковом
11:34
Пєсков
Пєсков заявив, що Росія не припинятиме вогонь на час переговорів із Україною
11:28
Російський флот опустився до рівня піратства і замальовує свої бортові номери, – ДПСУ
11:20
біженці з України
Понад 3 млн людей залишили Україну, 11-12 млн стали внутрішніми переселенцями, - Подоляк
11:19
стоп путін
Не спонсоруйте військову машину Росії. Жодного євро для окупантів, – Зеленський звернувся до громадян ФРН
11:13
Ексклюзив
ЮНІСЕФ
Міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, ООН та ЮНІСЕФ, вивезли свій персонал з України перед російським вторгненням, - Черниш
10:55
втрати ворога
ЗСУ оприлюднили оновлені втрати ворога: знищено 15 тис. окупантів та майже 500 танків
10:50
China Eastern Airlines
У Китаї розбився пасажирський літак з 133 особами на борту
10:45
Оновлено
ПриватБанк
Приват24 відновлює роботу у звичайному режимі після регламентних робіт
10:42
Ексклюзив
ЗАЕС
"Працюють під дулами автоматів і керівництвом командира орків": керівник "Енергоатому" про ситуацію на ЗАЕС
10:39
евакуація гуманітарний коридор
На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів для евакуації людей із Донеччини, Луганщини та Київщини
10:33
Російські кораблі обстріляли Одесу
Російські кораблі обстріляли Одесу з моря
10:30
лікар операція
З початку війни в Україні провели 5 високотехнологічних трансплантацій, - МОЗ
10:25
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Фашист Путін хоче залучити свого спільника Лукашенка у війну з Україною, аби розтягнути фронт, - Смолій
10:20
Ексклюзив
Влада починає маніпулювати думками українців щодо вступу України до НАТО, - Гарань
10:18
Борис Джонсон
Джонсон розглядає можливість візиту до Києва, - Daily Mail
10:07
Більше банків, більше секторів економіки: у Білому домі припустили посилення санкцій проти РФ
09:52
Ексклюзив
Польща
Країна, яка гіпотетично може допомогти Україні, – це Польща, тим паче враховуючи загрозу з боку Білорусі, – радник міністра оборони України
09:35
Княжицький
Допомога українцям у Варшаві, розповіді про волонтерів, підготовка біженців до вступу у ВНЗ: Еспресо запускає нові проєкти
09:30
приміський поїзд
Укрзалізниця запускає потяги між правим і лівим берегами Києва
09:28
Ексклюзив
путлер хуйло
Захід нас підтримує, а не західні країни поки що не з нами, - експерт-міжнародник про ставлення світу до війни Росії проти України
09:22
ЄС планує запровадити ембарго на російську нафту в рамках нового пакету санкцій, - Reuters
09:16
жертви обстрілу
ВООЗ: в Україні з початку масштабної агресії РФ постраждали понад 2000 цивільних
08:47
Ексклюзив
обстріл Києва
Ракетні обстріли Києва продовжуються, але в столицю ворог не зайде, - Буймістер
08:43
Матеуш Моравецький
Ми хочемо конфіскувати російську нерухомість на польській території, - премʼєр-міністр Польщі
08:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Окупанти використовують уже вже план "С" і далі, попередні не спрацювали, – офіцер ЗСУ, нардеп
08:06
окупанти
Вивозять техніку та харчі: окупанти мародерствують на тимчасово захоплених територіях і тероризують населення, – Генштаб ЗСУ
07:57
Оновлено
У Сумах стався витік аміаку на Хімпромі, травмовано працівника підприємства
07:33
корабль із зерном
У Бердянську російські окупанти викрали кораблі із зерном, - голова Запорізької ОДА
07:15
Конгрес США
Пропутінських республіканців у Конгресі одиниці, - сенатор США МакКоннелл
07:07
Миротворці ООН
США не виключають, що одна з країн НАТО відправить миротворців в Україну
06:37
Укренерго
Укренерго: Користуйтеся світлом, як завжди. Наша генерація виробляє достатньо електроенергії
05:51
Байден
Байден відвідає Польщу в рамках свого європейського турне
04:59
Білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів – радник Тихановської
04:31
Внаслідок обстрілів у Києві – четверо загиблих, рятувальники продовжують гасити пожежі (ФОТО, ВІДЕО)
02:00
Повітряні Сили ЗСУ
За добу знищено 1 ворожий літак, 4 БпЛА та 2 крилаті ракети, - Повітряні сили ЗСУ
01:32
Словенія
Словенія поверне дипломатів у Київ
01:16
Київ, вибух
У ДСНС показали наслідки авіаудару по ТЦ в Києві
01:07
Херсон
Це подвиг, який надихає всіх нас, - Зеленський про мітинги на Херсонщині проти озброєних окупантів
00:53
Володимир Зеленський
Російські пропагандисти тепер мають пояснити своєму народу, як президент України, якого звинувачують у нацизмі, виступав у Кнесеті, - Зеленський
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV