У столиці та Київській області оголосили про посилену комендантську годину

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Відсьогодні, 21 березня, із 20:00 у Києві та Київській області запроваджується посилена комендантська година. Вона триватиме до 07:00 23 березня. Без спецперепусток буде заборонено пересування містом! Виходити можна тільки, щоб дійти до найближчого укриття", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що магазини, аптеки, заправки, установи працювати завтра не будуть.

"Нагадуємо, цивільні особи, які перебуватимуть на вулиці у період комендантської години без спецперепустки, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп", - попередили у КМДА.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb