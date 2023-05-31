Про це інформує Укрзалізниця.

Пасажири можуть купувати квитки на проїзд та перевезення ручного багажу, велосипедів та домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошин, Тарасівка та Вишневе.

Оплата за цими квитками може бути здійснена карткою будь-якого банку.

Валідація квитків виконується шляхом сканування на турнікетних комплексах або пред’явлення квитка контролеру у поїзді.

Фото: Укрзалізниця