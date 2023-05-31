У Києві та регіоні встановили термінали для купівлі квитків на приміські поїзди
Станом на 31 травня Укрзалізниця встановила на 9 станціях в столиці та районі термінали для купівлі квитків на приміські поїзди
Про це інформує Укрзалізниця.
Пасажири можуть купувати квитки на проїзд та перевезення ручного багажу, велосипедів та домашніх улюбленців на всі напрямки приміського сполучення Південно-Західної залізниці на Приміському вокзалі станції Київ-Пас., на Північній платформі та станціях Дарниця, Видубичі, Буча, Ірпінь, Святошин, Тарасівка та Вишневе.
Оплата за цими квитками може бути здійснена карткою будь-якого банку.
Валідація квитків виконується шляхом сканування на турнікетних комплексах або пред’явлення квитка контролеру у поїзді.
Фото: Укрзалізниця
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