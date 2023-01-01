У Києві церкву Московського патріархату не пустили до Верхньої Лаври. Вони молилися у Нижній
Станом на неділю, 1 січня 2023 року, представники Української православної церкви Московського патріархату не мають доступу до храмів Верхньої лаври
Про це заявив намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь), передає портал "Духовний фронт України".
"На сьогоднішній день у нас немає доступу до Національного заповідника Києво-Печерська лавра, а є доступ до тієї території, яка була наша (Нижня лавра - ред). Вони всі наші ці території, але нас туди не пускають", - заявив митрополит.
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При цьому представник Московського патріархату висловив впевненість, що ситуація може змінитися після 7 січня.
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"Може, Різдво Христове їх просвятить. А якшо не вийде, то ми не винні", - сказав він.
Довідка
УПЦ (МП) отримала територію Києво-Печерської Лаври у довготривале користування за сприяння президента України у 1994-2005 роках Леоніда Кучми. На думку тодішніх опозиціонерів, а також сьогоднішніх істориків, в такий спосіб він прагнув забезпечити собі виборчу підтримку вірян Московського патріархату.
У сьогоднішньому коментарі журналістам митрополит Павло (Лебідь) теж зазначив, що з усіх українських президентів УПЦ (МП) найбільше допомагав саме Кучма.
- Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" попередньо заявляв, що від 1 січня більше не діятиме договір оренди церквою Московського патріархату двох головних храмів Верхньої Лаври. Мова про Успенський собор та Трапезну церкви.
- Учора, 31 грудня, ієрархами УПЦ (МП) у Трапезній церкві було проведено останню службу.
- Перед цим там співали про "пробудження" Росії. Справу розслідує СБУ.
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