У Києві церкву Московського патріархату не пустили до Верхньої Лаври. Вони молилися у Нижній

Про це заявив намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь), передає портал "Духовний фронт України".

"На сьогоднішній день у нас немає доступу до Національного заповідника Києво-Печерська лавра, а є доступ до тієї території, яка була наша (Нижня лавра - ред). Вони всі наші ці території, але нас туди не пускають", - заявив митрополит.

Читайте також: Микола Княжицький. В Україні потрібно заборонити Російську православну церкву

При цьому представник Московського патріархату висловив впевненість, що ситуація може змінитися після 7 січня.

Читайте також: Як Києво-Печерська лавра виховувала бойовиків для Гіркіна

"Може, Різдво Христове їх просвятить. А якшо не вийде, то ми не винні", - сказав він.

Довідка

УПЦ (МП) отримала територію Києво-Печерської Лаври у довготривале користування за сприяння президента України у 1994-2005 роках Леоніда Кучми. На думку тодішніх опозиціонерів, а також сьогоднішніх істориків, в такий спосіб він прагнув забезпечити собі виборчу підтримку вірян Московського патріархату.

У сьогоднішньому коментарі журналістам митрополит Павло (Лебідь) теж зазначив, що з усіх українських президентів УПЦ (МП) найбільше допомагав саме Кучма.