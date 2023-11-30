У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Робота над художнім проєктом тривала з березня 2023 року. Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов і Вікторія Лайм.

На будинку зображено військового, який пильнує небо, та енергетика, який готовий лагодити мережі в разі пошкодження.

На відкритті муралу були присутні військові 112-ої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від "шахедів", а також енергетики ДТЕК.

"Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства", - сказав командир 112-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ – полковник Владислав Косенко.

"Тільки-но ми пройшли минулу зиму – у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти", - зазначив своєю чергою виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

Фото: t.me/dtek_ua