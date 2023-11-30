У Києві відкрили мурал, присвячений силам ППО та енергетикам
У Києві, на бульварі Миколи Міхновського 3-А, відкрили мурал "Захисники світла", присвячений силам протиповітряної оборони та енергетикам
Про це повідомила пресслужба ДТЕК.
Робота над художнім проєктом тривала з березня 2023 року. Автором ілюстрації виступила Дарця Зіронька, а мурал створили українські художники Андрій Ковтун, Антон Кондрашов і Вікторія Лайм.
На будинку зображено військового, який пильнує небо, та енергетика, який готовий лагодити мережі в разі пошкодження.
На відкритті муралу були присутні військові 112-ої окремої бригади Сил територіальної оборони, які захищають Київ від "шахедів", а також енергетики ДТЕК.
"Ми вдячні авторам муралу за цю ініціативу. Саме зараз, стоячи на порозі другої зими в умовах повномасштабного вторгнення, захисникам світла як ніколи потрібна підтримка суспільства", - сказав командир 112-ої окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ – полковник Владислав Косенко.
"Тільки-но ми пройшли минулу зиму – у нас народилася ідея віддати шану захисникам світла: кожному воїну ППО, хто цілодобово боронив небо; кожному енергетику, хто повертав світло після масованих атак і влучань в енергетичні об’єкти", - зазначив своєю чергою виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
Фото: t.me/dtek_ua
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У серпні на території столичного Гідрометеорологічного центру з’явився 3D стінопис, присвячений гідрометеорологам та українським захисникам. Мурал показує важливість прогнозування погоди для безпеки та моніторингу ситуації в зоні конфлікту.
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