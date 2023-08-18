У Києві на стінах Гідрометеорологічного центру з'явився 3D мурал

Про це інформує Український гідрометеорологічний цент.

"Твір мистецтва прикрашає стіни центру, ставши символом вдячності військовим та важливості роботи гідрометеорологів в Україні, особливо в умовах воєнного часу, коли гідрометеорологічна служба не припиняла свою цілодобову роботу ні на хвилину, не зважаючи на повномасштабне вторгнення", - пишуть у пресслужбі.

Як повідомляється, цей стінопис відображає діяльність гідрометеорологів, повагу і вдячність українським захисникам за відданість, незламний дух, який забезпечує життя та дарує надію.

"Також він висвітлює унікальний підхід та відкрите серце наших військових до природи. Використання нашими військовими сталевих "пташок" символізує високий рівень аеророзвідки, яка відіграє важливу роль у забезпеченні безпеки, реалізації моніторингу та координації різних зусиль; і найефективніше може все це виконувати саме за умови якісного прогнозування", - наголошують в ГМЦ.

У Гідрометеорологічному центрі наголошують, що найважливішим елементом стінопису є зображення воїна у мирний час на полі соняшників всередині приладу, який вимірює тривалість сонячного сяйва - геліографу: "Ця символіка втілює віру у спокійне мирне майбутнє, коли "українське сонце" знову зійде на небосхилі та ознаменує час закінчення війни й ми знову насолоджуватимемося небом без загроз".

Мурал створив художник Алекс Максьов за підтримки організації Street Art Cities, яка прагне зберегти, відстежити та поширити вуличне мистецтво по всьому світу.