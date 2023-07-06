У Києві відкрили рух двома новозбудованими з’їздами з Дарницького мосту

Про це 6 липня заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Зазначається, що у четвер, 6 липня, у Києві відкрили рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту.

"Дарницький міст якраз став одним з символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Наша ціль - побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані", - зазначив Кубраков.

Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу.

За даними аналітичної компанії "ПроМобільність", в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад півмільярда гривень на рік.

Довідка.

Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.