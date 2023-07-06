У Києві відкрили рух двома новозбудованими з’їздами з Дарницького мосту
У столиці завершили будівництво одного з найбільших київських довгобудів - Дарницького мосту. Водіям відкрито рух двома новозбудованими з’їздами. Це дозволить швидше пересуватися містом
Про це 6 липня заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
Зазначається, що у четвер, 6 липня, у Києві відкрили рух двома новозбудованими з’їздами Дарницького мосту.
"Дарницький міст якраз став одним з символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на памʼятник халатності та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Наша ціль - побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її належному стані", - зазначив Кубраков.
Дарницький міст має 6 смуг руху і пропускну здатність у 35 тисяч автомобілів на добу.
За даними аналітичної компанії "ПроМобільність", в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних втратах понад півмільярда гривень на рік.
Довідка.
Будівництво на Дарницькому мості було перезапущено у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення у березні-квітні минулого року роботи були призупинені, але з травня 2022 року відновлені в режимі 24/7.
- Від середи, 5 липня, на вулично-дорожній мережі столиці будуть вводити обмеження руху для вантажівок через температуру повітря вище +28ºС.
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