У Києві відкриють виставку робіт художників із Маріуполя

Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Цього року маріупольському відділенню Національної спілки художників виповнюється 30 років. Окупація не дозволяє відсвяткувати ювілей у рідному місті. Тому картини наших митців експонуватимуться у виставкових залах НСХ України в рамках виставки "Нескорена Україна", - ідеться в заяві.

Відвідувачі зможуть переглянути роботи "Плач Маріуполя" Павла Пономаренка, "Маріуполь. Нескорене місто" Сергія Папроцького, "Молитва за Маріуполь" Марини Соченко, "Маріуполь. Вулицями старого міста" Володимира Харакоза.

"Виставка відкриється 23 червня за адресою - вул. Січових Стрільців, 1-5 (Київ). Кожен бажаючий зможе побачити красу й трагедію Маріуполя. Адже попри все мистецтво продовжує жити, як і український Маріуполь", - наголосили в міськраді.

30 травня в Києві запрацювала виставка "Навала. Київський постріл" про оборону столиці від росіян.

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