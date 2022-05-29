Про це повідомив Мінкульт у телеграмі.

"У День Києва Національний музей історії України відкриє виставку про героїчну оборону столиці (...). Героїчній обороні столиці України, давнім гербом якої був лук або куша (арбалет), присвячена виставка за матеріалами, зібраними співробітниками музею на Київщині, здебільшого у Приірпінні", - зазначили в міністерстві.

На виставці можна буде побачити спорядження, речі, продукти окупантів, російські методички з ведення пропаганди серед мешканців окупованих регіонів, рештки боєприпасів, знищені або вкрадені речі, світлини, зроблені співробітниками музею у зруйнованих і розграбованих містах, селах.

Виставка буде доступною щодня о 10:00 - 17:00 на першому поверсі музею, за адресою вул. Володимирська, 2. Детальніше можна дізнатися за номером (044) 278-48-64.

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