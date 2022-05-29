Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у фейсбуці.

"Російські пропагандисти мріяли про те, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми їм допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлятися не тільки в Києві. Його побачать в Севільї, Лісабоні, Бордо", - зауважив він.

Міністр порадив українцям сходити до Михайлівського Золотоверхого собору в Києві й подивитися на ці експонати.

6 травня писали, що в Берліні відкриють виставку, присвячену війні в Україні.

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