Виставку знищеної в Україні російської техніки відкриють у Франції, Португалії й Іспанії
У Бордо, Севільї й Лісабоні покажуть виставку російської техніки, знищеної під час повномасштабного вторгнення в Україну
Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у фейсбуці.
"Російські пропагандисти мріяли про те, щоб їхні танки досягли Атлантики. Ми їм допоможемо з логістикою: цей металобрухт буде виставлятися не тільки в Києві. Його побачать в Севільї, Лісабоні, Бордо", - зауважив він.
Міністр порадив українцям сходити до Михайлівського Золотоверхого собору в Києві й подивитися на ці експонати.
- 6 травня писали, що в Берліні відкриють виставку, присвячену війні в Україні.
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