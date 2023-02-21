У Києві відновили продаж паперових qr-квитків на всіх станціях метро
У Києві 21 лютого відновили продаж паперових qr-квитків на всіх станціях метрополітену після того, як вранці у вівторок його було призупинено з технічних причин
Про це інформує КМДА.
Уранці 21 лютого в київському метро з технічних причин призупинили продаж паперових qr-квитків. Наразі продаж відновлено.
Зараз на всіх станціях метрополітену оплатити проїзд можна за допомогою:
- транспортної картки;
- qr-квитка;
- qr-кода, згенерованого в додатку "Київ Цифровий";
- безконтактної банківської картки;
- мобільних додатків ApplePay та Google Pay.
Київська міська рада розглядає питання щодо надання військовослужбовцям права на безкоштовний проїзд у столичному міському транспорті.
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