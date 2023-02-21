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У Києві відновили продаж паперових qr-квитків на всіх станціях метро

21 лютого, 2023 вiвторок
12:01
Суспільство qr-квиток метро

У Києві 21 лютого відновили продаж паперових qr-квитків на всіх станціях метрополітену після того, як вранці у вівторок його було призупинено з технічних причин

Про це інформує КМДА.

Уранці 21 лютого в київському метро з технічних причин призупинили продаж паперових qr-квитків. Наразі продаж відновлено.

Зараз на всіх станціях метрополітену оплатити проїзд можна за допомогою:

  • транспортної картки;
  • qr-квитка;
  • qr-кода, згенерованого в додатку "Київ Цифровий";
  • безконтактної банківської картки;
  • мобільних додатків ApplePay та Google Pay.

Київська міська рада розглядає питання щодо надання військовослужбовцям права на безкоштовний проїзд у столичному міському транспорті.

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