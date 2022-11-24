У Києві відновили водопостачання
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у всіх районах столиці відновили водопостачання, яке зникло внаслідок обстрілів РФ 23 листопада
Про це він написав у телеграмі.
Проте міський очільник наголосив, що потрібен ще певний час, аби система водопостачання запрацювала на повну потужність.
Він також зазначив, що наразі у деяких споживачів може спостерігатись понижений тиск води в системі, особливо у тих киян, які мешкають на верхніх поверхах багатоповерхівок.
"Фахівці "Київводоканалу" роблять усе для якнайшвидшої стабілізації ситуації", - пише Кличко.
- У Генштабі заявили, що Росія випустила по українській території під час масованої атаки 23 листопада. 51 ракету та 5 безпілотників Силам оборони вдалося збити.
- Своєю чергою у РФ заявили, що 23 листопада атакувала виключно "системи воєнного управління України", а руйнування у Києві - "наслідки падіння ракет української та іноземної ППО".
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