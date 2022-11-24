У міноборони РФ заявили, що не завдавали ракетних ударів по Києву 23 листопада
Росія заявила, що 23 листопада атакувала "системи воєнного управління України", а руйнування у Києві - "наслідки падіння ракет української та іноземної ППО"
Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.
У міноборони Росії заявили, що у середу, 23 листопада, російські збройні сили "завдали масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по системі військового управління України та пов'язаних з нею об'єктів енергетики". Також зазначається, що мети удару було "досягнуто", а всі призначені об'єкти вражені.
За словами РФ, удари по Києву не наносились, а руйнування у столиці - "наслідки падіння ракет української та іноземної ППО".
"Жодного удару по цілях у межах Києва не було, а всі оголошені київським режимом руйнування в місті стали наслідком падіння ракет іноземної та української ППО, розміщеної у житлових кварталах міста", - заявили у міноборони держави-терориста.
Також Росія каже, що ракетними ударами було порушено "перекидання залізничним транспортом українських військових резервів, іноземних озброєнь, військової техніки та боєприпасів до районів бойових дій".
- У Генштабі розповіли, що Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада, - уточнення Генштаб.
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