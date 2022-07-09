У Києві всі охочі зможуть взяти участь у військових тренуваннях
У Києві розпочались військові тренування з цивільними, аби підвищити рівень оборони міста
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в етері телемарафону.
В першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Після цього до такої підготовки зможуть залучити всіх охочих. Заняття організують в кожному районі Києва.
"Їм надають ключові знання, зокрема, з надання екстреної домедичної допомоги. В нинішніх умовах — це вкрай необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій — це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому. Також постійно заняття проводять для різних підрозділів міської влади", — сказав Віталій Кличко.
Жителі Києва пройдуть практичні дії. Відпрацювання навичок вогневої підготовки, порядок дій під час обстрілів противника, тактична медицина, інженерна підготовка та правила поводження з вибухонебезпечними предметами.
Охочі навчаться цивільного захисту населення, а також дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.
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