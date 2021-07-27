У Києві ввели нові правила роботи маршруток: тепер з кондиціонером та без музики
Київська міська державна адміністрація підписала договір з переможцем конкурсу на пасажирські перевезення в столиці
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов повідомив, що з переможцями конкурсу на пасажироперевезення був укладений договір нового зразка.
Усов зазначив, що в договорі велика частина "формальних пунктів" замінена на реальні. Як приклад він навів існуючу раніше вимогу про наявність кондиціонера в салоні маршрутки, яке виконувалося формально.
"Пункт про наявність кондиціонера в салоні, який існував десятиліттями, зовсім не означав його справність. Більш того, справність кондиціонера не означало, що він включався, адже перевізники воліли економити на витраті палива", - уточнив Усов.
Представник КМДА також уточнив, що тепер перевізники будуть зобов'язані підтримувати в салоні маршрутки комфортний температурний режим.
"Влітку не більше 22 градусів, взимку не менше 15 градусів", - додав він.
Крім того, договір передбачає ще ряд змін. Серед них:
- заборона на гучну музику і забруднюючі салон плакати, компакт-диски та іграшки;
- кожен автобус повинен бути обладнаний не менше п'ятьма кнопками для зупинки на вимогу;
- за кабіною водія повинен висіти плакат певного зразка з інформацією про перевізника, водія, способи оплати, а також правами та обов'язками водія і пасажирів.
Водії повинні будуть носити типову уніформу і пройти курс першої медичної допомоги, а також інструктаж про особливості посадки / висадки пасажирів з інвалідністю.
"Всім без винятку перевізникам, які працюють зараз і хочуть і надалі надавати послуги з перевезення на маршрутах міста, доведеться прийняти нові правила. Ми запропонуємо їм добровільно підписати додаткові угоди", - резюмував Усов.
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