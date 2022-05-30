У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко

Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.

"Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста. Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким", - написав він.

За словами Кличка, підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від батьків про те, що вони працюють.

"Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття. Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва", - додав Кличко.

Перелік комунальних дитсадків, які відкриють 1 червня: