У Києві з 1 червня відкриють частину дитсадків, - Кличко
У Києві 1 червня відкриють 34 комунальних дитячих садочків
Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Telegram.
"Спочатку малечу прийматимуть 34 комунальних садочки в різних районах міста. Це складне рішення для столиці, що живе в умовах воєнного стану, але необхідне. Оскільки багато батьків працюють або планують повернутися до роботи, зокрема і на підприємства критичної інфраструктури, а дітей залишити не мають із ким", - написав він.
За словами Кличка, підставою для прийняття дитини в садочок буде довідка від батьків про те, що вони працюють.
"Відновлять свою роботу тільки ті дитсадки, в яких або поруч із якими є укриття. Також готові до відновлення роботи 14 приватних садочків Києва", - додав Кличко.
Перелік комунальних дитсадків, які відкриють 1 червня:
- Голосіївський район - 6 садочків (№ 106, 196, 262, 340, 389, 798)
- Дарницький район - 2 садочки (№550, 809)
- Деснянський район - 1 садок (№758)
- Дніпровський район - 4 садочки (№ 244, 535, 619, 655)
- Оболонський район - 3 садочки (№30, 572, 704)
- Печерський район - 1 садок (№424)
- Подільський район - 3 садочки (№307,486,777)
- Святошинський район - 3 садочки (№33, 179, 214)
- Солом’янський район - 6 садочків (№10, 63,168, 376, 382, 648)
- Шевченківський район - 5 садочків (№79, 112, 180, 429, 810).
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