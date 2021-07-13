У Києві з 16 липня вакцинуватимуть препаратом Pfizer всіх охочих, старших за 60 років

Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург.

Вона зазначила, що запис вже відкрито в системі HELSI.ME, тож можна зареєструватися на чітко визначений час.



"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися. У Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", – зазначила Гінзбург.

Очільниця Департаменту пояснила, що запис економить час та дозволяє зробити більше щеплень.

"Ми подолали рубіж 500 тисяч щеплень, що були зроблені з початку вакцинальної кампанії", – підсумувала Гінзбург.

12 липня у МОЗ заявили, що вакцина Pfizer/Comirnaty почала використовуватися у центрах масової вакцинацїі.

У КМДА заявили, що в місті немає достатньої кількості вакцин Pfizer, щоб вакцинувати всіх охочих у центрах масової вакцинації.