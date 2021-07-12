В Києві не виділено жодної дози Pfizer для вакцинації всіх охочих, - КМДА

Про це повідомив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров’я КМДА, регіональний координатор вакцинації в Києві Василь Животенюк у коментарі Hromadske.

Животенюк зазначив, що МОЗ не виділяє достатньої кількості доз для розширення вакцинації.

За його словами, коли уряд розпочав щеплення препаратом Pfizer колективів компаній, необхідних доз для цього не виділив.



Чиновник заявив, щоу Києві є 28 тисяч доз вакцини Pfizer для першої вакцинації.

За словами Животенюка, у МОЗ кажуть, що для вакцинації другою дозою попередніх етапів використають партію, яка має прилетіти у липні.

12 липня у МОЗ заявили, що вакцина Pfizer/Comirnaty почала використовуватися у центрах масової вакцинацїі.