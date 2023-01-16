У Києві за тиждень зареєстрували понад 9,6 тис. випадків захворювання на грип і ГРВІ. Епідпорогу не перевищено
У Києві за минулий тиждень зареєстрували 9 634 нових випадки захворювання на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції. Це нижче за епідемічний поріг
Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва.
"У столиці за другий тиждень 2023 року зареєстровано 9634 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 59,1%. Наразі показник захворюваності становить 326,3", - ідеться в повідомленні.
У Департаменті підкреслили, що в Києві спостерігається зниження захворюваності в дітей на 21,4% порівняно з першим тижнем січня. З 9 по 15 січня захворіло 3846 дітей, дорослих – 5788. Причому найменше хворіють діти шкільного віку.
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