Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Києва.

"У столиці за другий тиждень 2023 року зареєстровано 9634 нових випадки захворювання на грип та ГРВІ, зокрема і на COVID-19. Рівень захворюваності нижчий епідемічного порогу на 59,1%. Наразі показник захворюваності становить 326,3", - ідеться в повідомленні.

У Департаменті підкреслили, що в Києві спостерігається зниження захворюваності в дітей на 21,4% порівняно з першим тижнем січня. З 9 по 15 січня захворіло 3846 дітей, дорослих – 5788. Причому найменше хворіють діти шкільного віку.

У ВООЗ заявили, що штам коронавірусу Omicron XBB.1.5, який виявили в 29 країнах, може призвести до нової хвилі пандемії.

МОЗ заявило, що в Україні випадків зараження новим штамом поки не зареєстровано.

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