У Києві заcяяли Промені Гідності

Ці промені символізують душі загиблих, пише Вечірній Київ.



Вшанувати пам’ять загиблих прийшли понад 400 людей. Серед них є активісти, волонтери, ветерани війни на Донбасі та інші не байдужі громадяни. Усі вони запалювали свічки, молилися та залишали принесені з собою квіти.





Також на заході були присутні священники, які читали молитви.