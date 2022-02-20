У Києві заcяяли Промені Гідності
Ввечері у неділю, 20 лютого 2022 року, на знак вшанування загиблих героїв Революції Гідності, на Майдані Незалежності та Алеї Героїв Небесної Сотні запалили Промені Гідності
Ці промені символізують душі загиблих, пише Вечірній Київ.
Вшанувати пам’ять загиблих прийшли понад 400 людей. Серед них є активісти, волонтери, ветерани війни на Донбасі та інші не байдужі громадяни. Усі вони запалювали свічки, молилися та залишали принесені з собою квіти.
Також на заході були присутні священники, які читали молитви.
- Нагадаємо, 20 лютого 2014 року є найтрагічнішим в історії Революції Гідності. Тоді спецпризначенцями з "Беркуту" так інших підконтрольних тоді режиму Януковича силових підрозділів було вбито 48 активістів Євромайдану.
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