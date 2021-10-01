У Києві згорів згорів житловий будинок, загинув чоловік

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



У Дніпровському районі столиці на вулиці Садовій загорівся будинок.



Після гасіння вогню рятувальники виявили тіло 43-річного чоловіка. Обставини загоряння та особу загиблого встановлюють.

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