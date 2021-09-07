У Києві зіткнулись ВАЗ та Renault, госпіталізували трьох чоловіків

Про це повідомляють Вартові Еспресо.

На перетині проспекту Степана Бандери та Оболонського проспекту зіткнулись ВАЗ 2109 та Renault. Як пояснив водій останнього, він рухався зі сторони Оболонського проспекту в напрямку метро “Почайна” на зелений сигнал світлофора, як його в бік протаранив ВАЗ.

В наслідок цього Renault перекинувся на бік, а ВАЗ розвернуло на 180 градусів. Як пояснив водій ВАЗу, при під'їзді до світлофору його засліпило сонце,тому він і не помітив червоний сигнал.

В результаті ДТП госпіталізували трьох чоловіків з ВАЗу, з різними типами травм. На місці працюють патрульні, які і будуть з'ясовувати обставини аварії.









