У Києві зіткнулись ВАЗ та Renault, госпіталізували трьох чоловіків
В Оболонському районі Києва сталася ДТП з перекиданням
Про це повідомляють Вартові Еспресо.
На перетині проспекту Степана Бандери та Оболонського проспекту зіткнулись ВАЗ 2109 та Renault. Як пояснив водій останнього, він рухався зі сторони Оболонського проспекту в напрямку метро “Почайна” на зелений сигнал світлофора, як його в бік протаранив ВАЗ.
В наслідок цього Renault перекинувся на бік, а ВАЗ розвернуло на 180 градусів. Як пояснив водій ВАЗу, при під'їзді до світлофору його засліпило сонце,тому він і не помітив червоний сигнал.
В результаті ДТП госпіталізували трьох чоловіків з ВАЗу, з різними типами травм. На місці працюють патрульні, які і будуть з'ясовувати обставини аварії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.69
Купівля 26.69Продаж 26.93
-
EUR
Купівля 31.57Продаж 31.96
- Актуальне
- Важливе