У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ - КМДА

Про це повідомляє пресслужба КМДА.



Зазначається, що рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 78,1%. Наразі показник захворюваності - 164,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем за рахунок дорослого та дитячого населення. Згідно статистики захворіли 2,634 тис. дітей (зростання на 8,3%), дорослих - 2,227 тис. осіб (зростання на 1,1%).



Уточнюється, що в структурі захворюваності діти становлять 54,2% (попереднього тижня - 52,5%). З них 35,6% - діти шкільного віку.



"До медичних закладів за 30-й тиждень госпіталізовано 286 осіб, серед них 121 дитина", - пишуть у КМДА.

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