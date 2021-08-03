У Києві зростає захворюваність на грип та ГРВІ - КМДА
У Києві протягом 30-го тижня 2021 року зареєстровано 4,861 тис. хворих на грип та ГРВІ, зокрема на COVID-19, зростання захворюваності порівняно з попереднім тижнем становить 5,1%
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що рівень захворюваності нижче за епідемічний поріг на 78,1%. Наразі показник захворюваності - 164,1. Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на 5,1% порівняно з попереднім тижнем за рахунок дорослого та дитячого населення. Згідно статистики захворіли 2,634 тис. дітей (зростання на 8,3%), дорослих - 2,227 тис. осіб (зростання на 1,1%).
Уточнюється, що в структурі захворюваності діти становлять 54,2% (попереднього тижня - 52,5%). З них 35,6% - діти шкільного віку.
"До медичних закладів за 30-й тиждень госпіталізовано 286 осіб, серед них 121 дитина", - пишуть у КМДА.
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