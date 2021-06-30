У Київ через спеку обмежили в'їзд вантажівок
В середу, 30 червня у Києві вводиться обмеження на в'їзд вантажівок в місто через спеку
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.
Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту почало діяти з 15:00 на всіх в'їздах до столиці.
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