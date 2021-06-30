У Київ через спеку обмежили в'їзд вантажівок

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Києва.



Обмеження на в'їзд великогабаритного транспорту почало діяти з 15:00 на всіх в'їздах до столиці.

"30 Червня з 15:00 обмежать в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад 28 градусів", - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, що минулого тижня спека у столиці била температурні рекорди.

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