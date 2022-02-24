У Київській області запровадили комендантську годину
З 24 лютого на території Київської області вводиться комендантська година з 22:00 до 7:00
Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.
"Відповідне розпорядження підписано головою ОДА Олексієм Кулебою згідно з Указом Президента України Про введення воєнного стану в Україні № 64/2022 та Закону України Про правовий режим воєнного стану. Комендантська година починає діяти з 24 лютого по всій території Київської області", - йдеться у повідомленні.
У КОДА пояснюють, що комендантська година передбачає заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.
Голова КОДА зазначив, що "введення комендантської години - це вимушена міра заради безпеки наших жителів. Прошу з розумінням поставитися до цього. Влада робить всі необхідні кроки заради стабілізації ситуації".
Раніше у Києві запровадили комендантську годину з 22:00 до 7:00.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе