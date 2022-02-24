У Київській області запровадили комендантську годину

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.



"Відповідне розпорядження підписано головою ОДА Олексієм Кулебою згідно з Указом Президента України Про введення воєнного стану в Україні № 64/2022 та Закону України Про правовий режим воєнного стану. Комендантська година починає діяти з 24 лютого по всій території Київської області", - йдеться у повідомленні.



У КОДА пояснюють, що комендантська година передбачає заборону перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.



Голова КОДА зазначив, що "введення комендантської години - це вимушена міра заради безпеки наших жителів. Прошу з розумінням поставитися до цього. Влада робить всі необхідні кроки заради стабілізації ситуації".



Раніше у Києві запровадили комендантську годину з 22:00 до 7:00.



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