Київ запровадив комендантську годину

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.



"Київ відсьогодні запроваджує комендантську годину. Діятиме вона з 22:00- до 7:00. Це - вимушений крок, але в нинішніх умовах військової агресії та воєнного стану, необхідний задля безпеки мешканців столиці", - сказав він.

Громадський транспорт під час коменданської години працювати не буде. При цьому станції метрополітену будуть доступні як укриття в цілодобовому режимі.

"Прохання до всіх киян вчасно повертатися додому. За крайньої потреби пересування містом під час комендантської години, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури, обов’язково потрібно мати при собі документи, що посвідчують особу", - наголосив Кличко.

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