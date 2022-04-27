У кількох локаціях Маріуполя запрацював Wi-Fi
У Маріуполі з'явилися три точки доступу до інтернету
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеґрамі.
"Окрім Порт-Сіті з’явились точки Wi-Fi в приміщенні колишнього АТБ на Східному та за адресою вул. Пашковського 64", - зазначив він.
Петро Андрющенко закликав містян повідомляти близьким про наявність інтернету.
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