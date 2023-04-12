У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на Великдень

Про це пише голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Доброго ранку всій Україні!Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", - йдеться у повідомленні.