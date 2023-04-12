У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на Великдень
У Великодню ніч, з 15 на 16 квітня, комендантська година у Кіровоградській області триватиме з 00:00 до 04:00
Про це пише голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Доброго ранку всій Україні!Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", - йдеться у повідомленні.
- Стало відомо, в яких областях України на Великдень скоротять комендантську годину.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
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