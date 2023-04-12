Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на Великдень

У Кіровоградській області скоротять комендантську годину на Великдень

12 квітня, 2023 середа
10:23
Суспільство комендантська година

У Великодню ніч, з 15 на 16 квітня, комендантська година у Кіровоградській області триватиме з 00:00 до 04:00

Про це пише голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Доброго ранку всій Україні!Друзі, ми врахували побажання вірян і змінили час комендантської години. У Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, вона триватиме з опівночі до четвертої години ранку", - йдеться у повідомленні.

  • Стало відомо, в яких областях України на Великдень скоротять комендантську годину.
Кіровоград
Кіровоградщина
Читайте також:
Єгипет
11 квітня, 2023 вiвторок
Єгипет таємно планував виготовити 40 тис. ракет та поставити до Росії, - WP
повістка
11 квітня, 2023 вiвторок
Кабмін дозволив вручати повістки незалежно від місця проживання
Руслан Кравченко
10 квітня, 2023 понедiлок
Зеленський призначив нового голову Київської ОДА
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 38.08
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
12 квітня
11:02
Колишнього "беркутівця" розшукують за створення агентурної мережі РФ в Україні
Колишнього "беркутівця" розшукують за створення агентурної мережі РФ в Україні
10:55
Оновлено
СБУ почала розслідувати страту українського військового, відео якої поширили в мережі
10:51
мобілізація рф солдати орки
Держдума РФ ухвалила поправку, що дозволяє вступати на військову службу по закінченню школи
10:42
Штучний інтелект
Щоб переконатися у безпеці та законності: США вивчають способи регулювання систем штучного інтелекту
10:40
Володимир Зеленський
Смерть Зеленського або Путіна: NYT оприлюднила чотири сценарії війни, які розглядали в США
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 квітня: вартість долара та євро
10:21
У лікарні померли двоє людей, поранених унаслідок російського обстрілу Слов'янська 27 березня
10:15
Ілон Маск
Маск заявив, що наразі у Тwitter працює 1 500 співробітників і тепер він "майже беззбитковий"
10:05
OPINION
Борислав Береза
Відео страти - приклад того, що було б, якби рашистів не зупинила Україна
10:04
росія парад
Параду не буде: окупаційна влада Криму відмовилась від святкування 9 травня "з міркувань безпеки"
09:59
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Схоже, Китай готується до війни проти Тайваню, - голова МЗС про військові навчання КНР
09:51
боєприпаси 155 мм
Південна Корея надасть США 500 тис. артилерійських снарядів, - Reuters
09:47
Ексклюзив
Військові медики
Коли військові медики їдуть за пораненими - вони стають для росіян ціллю номер один, - очільник ГО "Військові медики України"
09:41
Росія вибудовує лінію оборони на Запоріжжі, побоюючись наступу ЗСУ на Мелітополь, - британська розвідка
09:33
США перекинуть до Польщі кілька тисяч своїх військових, - прем'єр Моравецький
09:20
РФ за добу вдарила по 17 населених пунктах Запоріжжя
09:20
Вільям Бернс
Директор ЦРУ: Путін не налаштований на переговори та досі вірить, що може розтрощити Україну
09:19
У Нідерландах пропонують заморозити вступ Сербії в ЄС
"Злиті" документи Пентагону: Сербія погодилася надати Україні зброю, - Reuters
09:13
Укрпошта виставила на продаж тисячу марок "Русскій воєнний корабль...", щоб зібрати на дрони для ЗСУ
09:07
РФ атакувала прикордоння Харківщини: є поранений та пошкоджені 4 будинки, сталася пожежа
08:46
міністр оборони США Ллойд Остін
"Україна має всі можливості, щоб досягти успіху": міністр оборони США про контрнаступ ЗСУ
08:42
британія COVID
Економіка Великої Британії стане однією з найбільш неефективних у світі, - прогноз МВФ
08:39
міністерка фінансів США Дженет Єллен і Зеленський
Україна забезпечена міжнародною фінансовою підтримкою щонайменше до кінця року, - мінфін США
08:21
Інфографіка
Окупанти
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні понад 180 тис. військових
08:16
Херсонщина обстріл
Ворог випустив 170 снарядів по Херсонщині минулої доби, є загиблий 
08:09
Очаків. Наслідки обстрілу 9 січня
Уночі РФ обстріляла Миколаївщину: пошкоджено будинки, автівки, мережі газо- та електропостачання
08:02
OPINION
Євген Магда
Про інтригу українсько-польських взаємин
07:53
У Кувейті дебютує програма з віртуальною ведучою новин
07:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада провокує протистояння
07:49
Бахмут
Міноборони РФ використовує ПВК Вагнера для захоплення Бахмута, щоб мінімізувати втрати армії, - ISW
07:34
Італія
Наприкінці квітня Італія представить план відбудови України
07:10
Китай
Оприлюднені документи Пентагону свідчать, що розвідка США збирає дані про Китай, - CNN
06:51
Михайло Мудрик, Челсі, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 12 квітня
06:50
балістична ракета "Сармат"
РФ заявила про випробування балістичної ракети: бойова частина вразила ціль у Казахстані
06:47
ЗСУ
Росія не полишає спроб взяти під повний контроль Бахмут, ЗСУ відбили 72 атаки за добу
06:27
Фінляндія
Передача фінських винищувачів Україні нині неактуальна, - міністр оборони
06:15
У Пентагоні сказали, за які дати були "злиті" секретні документи США
05:51
Ерлінг Холанд, Ліга чемпіонів, Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 11 квітня
05:48
Петро Котін та Тім Гітцель
Енергоатом та канадська компанія підписали угоду щодо використання українського урану
05:28
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
В Америці наразі не бачать ознак, щоб Єгипет постачав озброєння Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV