Про це інформує Хмельницька обласна військова адміністрація.

У великодню ніч комендантська година триватиме лише 3 години - з 00:00 до 03:00.

У ніч з 15 на 16 квітня обмеження у територіальних громадах Запорізького району починатимуть діяти на годину пізніше - з опівночі та до 05:00. На інших територіях області комендантська година розпочнеться, як і завжди о 23:00 та закінчиться о 05:00.

Магазинам дозволили продавати алкоголь з 10:00 до 21:00.

У Крoпивницькoму вoна діятиме із 00:00 дo 04:00.

Зазначається, що осoблива увага буде приділена інтервалам руху транспoрту у вечірній час 15 квітня. Ранкoм 16 квітня транспoртoм мoжна скoристатися із 05:00. Oсвітлення вулиць уночі не вимикатиметься дo 06:00.

На Сумщині комендантська година змінюватися у великодню ніч не буде, обмеження тривають з 00:00 до 04:00.

У Черкаській області не скасовуватимуть і не скорочуватимуть комендантську годину. Вона також діятиме з 00:00 до 04:00.

Харківський міський голова Ігор Терехов заявив, що мешканці зможуть освятити паски протягом дня 16 квітня, комендантську годину скасовувати не будуть.

"Усі священнослужителі проводитимуть освячення пасок упродовж світлового дня. Комендантська година як була, так і буде. У цей час не будуть проводитися освячення пасок та служба у церквах. Цей досвід ми перейняли з минулого року", - сказав Терехов.

Обмеження тривають на Харківщині з 23:00 до 05:00.

Крім того, у Миколаївській області з 10 квітня змінили тривалість комендантської години.

У регіоні, за винятком Очаківської міської територіальної громади, вона триватиме з 00:00 до 05:00. А в Очаківській громаді - з 23:00 до 05:00.

На Дніпропетровщині не змінюють тривалість обмежень: з 23:00 до 05:00. У деяких районах, як Нікопольський, діятимуть свої обмеження.

У Великодні свята в Києві зберігається комендантська година з 00:00 до 05:00. Заплановані молебні у 163-х спорудах, а вночі лише онлайн.

Тривалість комендантської години у великодню ніч на території Львівської області залишається без змін - з 00:00 до 05:00, а богослужіння здійснюватимуть до її початку або по завершенні.

Також не послаблюють обмеження на Рівненщині та у Волинській області.