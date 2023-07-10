У Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок: шестеро загиблих, серед них - діти
У китайський провінції Гуандун у понеділок, 10 липня, чоловік з ножем напав на дитячий садок, унаслідок чого загинули шестеро людей, серед них - троє дітей
Про це інформує BBC.
Інцидент трапився о 07:40 у дитячому садку у місті Ляньцзян, що в південній китайській провінції Гуандун. Внаслідок нападу загинули вихователька, двоє батьків та три дитини. Ще одна людина отримала поранення.
Поліція вже затримала 25-річного нападника. Правоохоронці назвали цей випадок "навмисним нападом", але можливий мотив не уточнили.
- 4 липня в ізраїльському місті Тель-Авів чоловік на автомобілі наїхав на пішоходів біля торговельного центру, а після цього напав на перехожих із ножем. Семеро людей отримали поранення.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе