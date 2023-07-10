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У Китаї чоловік з ножем напав на дитсадок: шестеро загиблих, серед них - діти

10 липня, 2023 понедiлок
13:47
Світ Китай

У китайський провінції Гуандун у понеділок, 10 липня, чоловік з ножем напав на дитячий садок, унаслідок чого загинули шестеро людей, серед них - троє дітей

Про це інформує BBC.

Інцидент трапився о 07:40 у дитячому садку у місті Ляньцзян, що в південній китайській провінції Гуандун. Внаслідок нападу загинули вихователька, двоє батьків та три дитини. Ще одна людина отримала поранення.

Поліція вже затримала 25-річного нападника. Правоохоронці назвали цей випадок "навмисним нападом", але можливий мотив не уточнили. 

  • 4 липня в ізраїльському місті Тель-Авів чоловік на автомобілі наїхав на пішоходів біля торговельного центру, а після цього напав на перехожих із ножем. Семеро людей отримали поранення. 
Кримінал
Китай
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