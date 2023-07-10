Про це інформує BBC.

Інцидент трапився о 07:40 у дитячому садку у місті Ляньцзян, що в південній китайській провінції Гуандун. Внаслідок нападу загинули вихователька, двоє батьків та три дитини. Ще одна людина отримала поранення.

Поліція вже затримала 25-річного нападника. Правоохоронці назвали цей випадок "навмисним нападом", але можливий мотив не уточнили.