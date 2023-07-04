Теракт у Тель-Авіві: водій авто збив людей на тротуарі й накинувся на перехожих із ножем, 7 поранених
В ізраїльському місті Тель-Авів 4 липня нападник на автомобілі наїхав на пішоходів біля торговельного центру, а після напав на перехожих із ножем. Унаслідок цього сім поранених
Про це пише CNN.
За словами речника поліції, "терористичний напад" стався на вулиці Пінхаса Розена у північній частині Тель-Авіва. Він також повідомив, що нападника вбила озброєна цивільна людина.
"Цей акт тероризму був складним: автомобіль збив пішоходів, а потім чоловік, залишивши своє авто, вийшов на вулицю і наніс ножові поранення невинним мирним громадянам", - заявив начальник штабу ізраїльської екстреної медичної служби.
Зазначається, що одна з потерпілих, 46-річна жінка, перебуває у тяжкому стані.
Палестинський ісламський джихад схвалив напад, заявивши, що це "відповідь опору на те, що відбувається в Дженіні". Проте організація не взяла на себе безпосередньо відповідальність за теракт.
- Нагадаємо, 9 травня Ізраїль ліквідував кількох командирів Ісламського джихаду в Секторі Газа.
- 11 травня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з боку Сектора Газа, у відповідь на яку завдав по ХАМАС "найсильнішого удару", який вони коли-небудь знали. Того ж дня Ізраїль ліквідував керівника ракетних військ Ісламського джихаду Алі Галі та його заступника Ахмеда Абу Дакки.
- Згодом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу привітав дії сил безпеки країни під час нещодавнього конфлікту з терористичним угрупуванням в секторі Газа, заявивши про ліквідацію верхівки "Ісламського джихаду".
- 29 травня ізраїльські бойові літаки обстріляли кілька військових об’єктів поблизу столиці Сирії Дамаска.
- У ніч на 3 липня Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в палестинському таборі в Дженіні на Західному березі річки Йордан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.72
Купівля 36.72Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 40.3Продаж 41.18
- Актуальне
- Важливе