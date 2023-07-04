Про це пише CNN.

За словами речника поліції, "терористичний напад" стався на вулиці Пінхаса Розена у північній частині Тель-Авіва. Він також повідомив, що нападника вбила озброєна цивільна людина.

"Цей акт тероризму був складним: автомобіль збив пішоходів, а потім чоловік, залишивши своє авто, вийшов на вулицю і наніс ножові поранення невинним мирним громадянам", - заявив начальник штабу ізраїльської екстреної медичної служби.

Зазначається, що одна з потерпілих, 46-річна жінка, перебуває у тяжкому стані.

Палестинський ісламський джихад схвалив напад, заявивши, що це "відповідь опору на те, що відбувається в Дженіні". Проте організація не взяла на себе безпосередньо відповідальність за теракт.