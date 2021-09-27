У Китаї обмежили аборти без медичних показань

Про це повідомляє The Guardian.



Уряд планує вжити заходів, щоб скоротити кількість небажаних вагітностей.

У країні мають намір посилити статеве виховання, а також надавати послуги з сімейного планування тим родинам, в яких вже були випадки абортів.



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"Основна національна політика гендерної рівності і принцип першочергової уваги дітям повинні бути реалізовані всебічно", - заявив заступник директора Національного робочого комітету Державної ради у справах жінок і дітей Хуан Сяовей.

Раніше Китай вже вживав заходи щодо запобігання абортів Вони були спрямовані на те, щоб вагітні дівчатка не позбавлялися плоду.

