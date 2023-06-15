Про це пише CGTN.

Зазначається, що це буде третій стартовий комплекс, побудований на космодромі комерційних космічних кораблів Хайнань. Відомо, що головна вежа першого пускового комплексу була завершена в травні, а другий ще будується.

Новий майданчик для твердопаливних ракет і пов'язана з ним інфраструктура, включно з електропостачанням і випробуваннями, будуть завершені протягом 180 днів. У зв'язку зі зростаючим попитом на пуски в Китаї, третій майданчик буде надавати твердопаливні ракети з більшими параметрами і стартовою потужністю.

Будівництво великого пускового майданчика в провінції Хайнань розпочалося в липні 2022 року, а перша ракета має бути запущена в другому кварталі 2024 року. Після введення в експлуатацію космодром надаватиме послуги з комерційних космічних запусків китайським клієнтам, а також на замовлення з-за кордону.