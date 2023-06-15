У Китаї почали будувати новий стартовий комплекс для запуску твердопаливних ракет-носіїв
У місті Веньчан провінції Хайнань на півдні Китаю розпочалося будівництво нового стартового майданчика, призначеного для місій запуску твердотільних ракет
Про це пише CGTN.
Зазначається, що це буде третій стартовий комплекс, побудований на космодромі комерційних космічних кораблів Хайнань. Відомо, що головна вежа першого пускового комплексу була завершена в травні, а другий ще будується.
Новий майданчик для твердопаливних ракет і пов'язана з ним інфраструктура, включно з електропостачанням і випробуваннями, будуть завершені протягом 180 днів. У зв'язку зі зростаючим попитом на пуски в Китаї, третій майданчик буде надавати твердопаливні ракети з більшими параметрами і стартовою потужністю.
Будівництво великого пускового майданчика в провінції Хайнань розпочалося в липні 2022 року, а перша ракета має бути запущена в другому кварталі 2024 року. Після введення в експлуатацію космодром надаватиме послуги з комерційних космічних запусків китайським клієнтам, а також на замовлення з-за кордону.
- Китай підписав угоди з європейським і французьким космічними агентствами про спільне дослідження Місяця в рамках наступної місії місячного зонда Чан’е-6. Її запуск очікується у 2024 році.
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