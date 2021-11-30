У Китаї визначились, як провести Олімпіаду-2022 після появи штаму "Омікрон"

Про це повідомляє Reuters



В МЗС Китаю наголосили, що Олімпіада-2022 пройде у запланований раніше термін. Ситуація з новим штамом коронавірусу "Омікрон" може вплинути лише на антиковідні заходи, які будуть запроваджені під час Ігор.



"Я вважаю, що це, безумовно, створить певний виклик нашим зусиллям із запобігання та контролю вірусу, але оскільки Китай має досвід запобігання та контролю коронавірусу, я повністю вірю, що Китай зможе провести зимові Олімпійські ігри, як заплановано, гладко та успішно", - сказав речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь.

Зимові Олімпійські ігри мають відбутися в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.