Байден припустив бойкот Олімпіади в Пекіні з боку США

Про це повідомляє The New York Times.



Дипломатичний бойкот означатиме, що офіційні представники США не відвідуватимуть Олімпійські ігри у лютому, проте не забороняє американським атлетам брати участь у змаганнях.



Про імовірність бойкоту Олімпіади Байдена запитали журналісти під час його зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Білому домі 18 листопада.



"Ми розглядаємо таку можливість", - сказав Байден.



Використати Олімпіаду як інструмент тиску на Китай адміністрацію США закликали правозахисні організації та члени Конгресу.



Під час віртуальної зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент США висловив занепокоєння численними порушеннями прав і свобод людини в Китаї, зокрема придушенням протестів у Гонконзі та утисками національних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.



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