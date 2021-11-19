Байден припустив бойкот Олімпіади в Пекіні з боку США
Президент США Джо Байден заявив, що США розглядають можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекині у зв'язку з порушенням прав людини у Китаї
Про це повідомляє The New York Times.
Дипломатичний бойкот означатиме, що офіційні представники США не відвідуватимуть Олімпійські ігри у лютому, проте не забороняє американським атлетам брати участь у змаганнях.
Про імовірність бойкоту Олімпіади Байдена запитали журналісти під час його зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Білому домі 18 листопада.
"Ми розглядаємо таку можливість", - сказав Байден.
Використати Олімпіаду як інструмент тиску на Китай адміністрацію США закликали правозахисні організації та члени Конгресу.
Під час віртуальної зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном президент США висловив занепокоєння численними порушеннями прав і свобод людини в Китаї, зокрема придушенням протестів у Гонконзі та утисками національних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі.
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