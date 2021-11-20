Велика Британія розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2022, - The Times

Про це повідомляє The Times.

За даними видання, в уряді йде активне обговорення бойкоту Олімпіади, на знак протесту проти порушення прав людини в Китаї. За бойкот, зокрема, виступає міністр закордонних справ Елізабет Трас.

The Times уточнює, йдеться про політичний бойкот, за якого до Пекіна не поїдуть офіційні особи. Варіант, коли від участі в Іграх відмовиться збірна Великої Британії, кабінет Бориса Джонсона не розглядає.

Зимові Олімпійські ігри мають відбутися в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.