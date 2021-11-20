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Велика Британія розглядає можливість бойкоту Олімпіади-2022, - The Times

20 листопада, 2021 субота
14:34
Спорт Борис Джонсон

Британський уряд обговорює можливість дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор-2022 у Пекіні

Про це повідомляє The Times

За даними видання, в уряді йде активне обговорення бойкоту Олімпіади, на знак протесту проти порушення прав людини в Китаї. За бойкот, зокрема, виступає міністр закордонних справ Елізабет Трас.

The Times уточнює, йдеться про політичний бойкот, за якого до Пекіна не поїдуть офіційні особи. Варіант, коли від участі в Іграх відмовиться збірна Великої Британії, кабінет Бориса Джонсона не розглядає.

Зимові Олімпійські ігри мають відбутися в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. 

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Китай
Олімпіада-2022
бойкот
права людини
Велика Британія
Пекін
Олімпійські ігри
Борис Джонсон
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