У Китаї засудили чоловіка, який налякав понад тисячу курей сусіда

Про це пише CNN.

Повідомляється, що у квітні 2022 року чоловік на прізвище Чжун без дозволу вирубав дерева чоловіка на прізвище Гу. Аби помститися сусіду, Гу неодноразово пробирався на ферму Чжуна вночі. Зазначається, що наміри винного були невідомі, проте ліхтарик, який він використовував, викликав паніку у тварин. Під час першого проникнення 500 пташок загинули у тисняві, коли налякані збивалися у купу.

За інформацією видання, його вже затримувала поліція, і правоохоронці змусили винуватця заплатити компенсацію в 3000 юанів (436 доларів).

Коли Гу вдруге проник до сусіда, загинуло ще 640 птахів.

Суд постановив, що зловмисник навмисно завдав збитків Чжуну і оцінив 1100 мертвих курей в 13840 юанів (2015 доларів).

Суд зобов’язав Гу відбувати шість місяців ув’язнення з одним роком випробувального терміну.