У Китаї заявили про перший випадок пташиного грипу H3N8 серед людей
Національна комісія охорони здоров'я КНР повідомила, що в країні виявили перший випадок зараження людини штамом пташиного грипу H3N8
Про це передає Reuters.
Так, інфекцію виявили у чотирирічного хлопчика з провінції Хенань. 5 квітня у нього була лихоманка і інші симптоми після контакту з курми і воронами, яких вирощували в його будинку.
Проте жоден з близьких контактів не був інфікований. У комісії заявили, що варіант вірусу не має здатності ефективно заражати людей, тому ризик великомасштабної епідемії низький.
Штам H3N8 раніше був виявлений в інших місцях у світі у коней, собак, птахів і тюленів, але про випадки захворювання людей H3N8 ще не повідомлялося.
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