У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою
Китай залишає за собою право застосувати силу для розв'язання питання Тайваню, але пріоритетом є мирне возз'єднання з островом
Про це повідомив речник Комуністичної партії Сунь Єлі на пресконференції в Пекіні.
"Возз'єднання Китаю і Тайваню відповідає інтересам усіх, включаючи співвітчизників Тайваню", - заявив він.
Він зазначив, що Китай залишає за собою право застосувати силу проти Тайваню як останній засіб за вимушених обставин, хоча мирне возз’єднання є його першим вибором.
- 21 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має сфокусуватися на підготовці до участі у "справжніх бойових діях". За даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.01
Купівля 40.01Продаж 40.83
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.47
- Актуальне
- Важливе