У Китаї заявили, що можуть розв'язати питання Тайваню силою

Про це повідомив речник Комуністичної партії Сунь Єлі на пресконференції в Пекіні.

"Возз'єднання Китаю і Тайваню відповідає інтересам усіх, включаючи співвітчизників Тайваню", - заявив він.

Він зазначив, що Китай залишає за собою право застосувати силу проти Тайваню як останній засіб за вимушених обставин, хоча мирне возз’єднання є його першим вибором.

21 вересня лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має сфокусуватися на підготовці до участі у "справжніх бойових діях". За даними ЦРУ, лідер Китаю Сі Цзіньпін дав команду воєначальникам підготуватися до силового взяття під контроль Тайваню до 2027 року.

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