Сі Цзіньпін закликав китайську армію готуватися до участі у "справжніх бойових діях"
Лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має сфокусуватися на підготовці до участі у "справжніх бойових діях"
Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на заяву лідера КНР і голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіня на семінарі у Пекіні.
Повідомляється, що наразі збройні сили Китаю мають зосередитися на підготовці до "справжніх бойових дій".
"Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації. Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд", оскільки "було усунуто інституційні перешкоди, структурні суперечності та політичні питання", - наголосив Сі Цзіньпінь.
На зустрічі були присутні також члени політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю.
Також голова КНР наголосив про необхідність твердо дотримуватись шляхів реалізації раніше намічених цілей реформи.
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