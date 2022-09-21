Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на заяву лідера КНР і голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіня на семінарі у Пекіні.

Повідомляється, що наразі збройні сили Китаю мають зосередитися на підготовці до "справжніх бойових дій".

"Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації. Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд", оскільки "було усунуто інституційні перешкоди, структурні суперечності та політичні питання", - наголосив Сі Цзіньпінь.

На зустрічі були присутні також члени політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю.

Також голова КНР наголосив про необхідність твердо дотримуватись шляхів реалізації раніше намічених цілей реформи.

Глава КНР Сі Цзіньпін повідомив своїм військовим про потребу захоплення Тайваню до 2027 року.

МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.

Поки Росія спробувала анексувати Україну, але загрузла у важкій війні, Китай спокійно анексує саму Росію і перетворює її на свій інструмент впливу на Захід, - повідомило видання The Sydney Morning Herald.

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