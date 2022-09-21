English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Боротьба за свободу слова
Головна Світ Сі Цзіньпін закликав китайську армію готуватися до участі у "справжніх бойових діях"

Сі Цзіньпін закликав китайську армію готуватися до участі у "справжніх бойових діях"

21 вересня, 2022 середа
18:29
Світ Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін оголосив, що народна визвольна армія КНР має сфокусуватися на підготовці до участі у "справжніх бойових діях"

Про це повідомляє "Сіньхуа" з посиланням на заяву лідера КНР і голови Центральної військової ради Сі Цзіньпіня на семінарі у Пекіні.

Повідомляється, що наразі збройні сили Китаю мають зосередитися на підготовці до "справжніх бойових дій".

"Необхідно розуміти нову ситуацію та вимоги, зосередитися на підготовці до війни, мати сміливість досліджувати та впроваджувати інновації. Народно-визвольна армія Китаю має нову структуру та навіть новий зовнішній вигляд", оскільки "було усунуто інституційні перешкоди, структурні суперечності та політичні питання", - наголосив Сі Цзіньпінь.

На зустрічі були присутні також члени політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю.

Також голова КНР наголосив про необхідність твердо дотримуватись шляхів реалізації раніше намічених цілей реформи.

  • Глава КНР Сі Цзіньпін повідомив своїм військовим про потребу захоплення Тайваню до 2027 року.  
  • МЗС Китаю після заяви російського диктатора Володимира Путіна про часткову мобілізацію та проведення псевдореферендумів на окупованих територіях закликав РФ та Україну сісти за стіл переговорів.
  • Поки Росія спробувала анексувати Україну, але загрузла у важкій війні, Китай спокійно анексує саму Росію і перетворює її на свій інструмент впливу на Захід, - повідомило видання The Sydney Morning Herald.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Китай
Сі Цзиньпін
Читайте також:
19 вересня, 2022 понедiлок
Правління Чарльза ІІІ – лише перехідний етап у британській монархії, - кореспондент Ковач
Джейк Салліван
20 вересня, 2022 вiвторок
Білий дім: Путін готує два сценарії
путін
20 вересня, 2022 вiвторок
Анонс звернення Путіна зник з пропагандистських сайтів. У коментарях кажуть, що президента РФ "мобілізували"
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 39.99
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
21 вересня
19:36
РФ
Російська влада передала Саудівській Аравії 10 полонених в Україні іноземців, - ЗМІ
19:21
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
19:10
Ґітанас Науседа
Президент Литви Науседа закликав росіян протистояти примусовій участі у війні з Україною
19:03
російська авіація
З початку доби росіяни завдали 5 ракетних і 11 авіаударів, а також 17 обстрілів з РСЗВ
19:01
на фото: окупант
В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
19:00
"Буча й Ізюм: ексцес чи закономірність?" Онлайн-проєкт "Власні назви"
18:50
Джо Байден ООН
"РФ прямо порушила основні засади статуту ООН. Їй ніхто не загрожував": Байден про імперські амбіції РФ
18:36
Єнс Столтенберг
"Війна йде не за планом Путіна": генсек НАТО прокоментував промову президента РФ
18:27
Мелітополь
Мер Мелітополя закликав чоловіків призовного віку негайно покинути місто: після 1 жовтня окупанти "випускатимуть" лише на фронт
18:19
Російські космонавти Сергій Прокоп’єв (у центрі) і Дмитро Петелін (праворуч) з астронавтом НАСА Френком Рубіо (ліворуч)
Астронавт NASA і два російські космонавти відправилися в космос
18:10
жінка ЗСУ
Визначено категорію жінок, які обов'язково мають стати на військовий облік: законопроєкт ухвалили в першому читанні
18:04
F-16
Уряд Болгарії схвалив закупівлю восьми F-16 у США на заміну радянським МіГам
17:59
Верховна Рада
Шенцев склав депутатський мандат, а Євген Шевченко приєднався до групи "Відновлення України"
17:58
Прихована мобілізація у Москві та Петербурзі
Росіяни, яких мобілізують, втратять роботу, але муситимуть і надалі виплачувати кредити
17:56
Ексклюзив
карта бойових дій
До періоду зимових холодів ЗСУ відвоюють Херсон, кривавою ціною для Кремля, - військовий експерт Киричевський
17:54
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
Захід відповість на мобілізацію в РФ асиметрично, в України буде більше зброї, - дипломат Осипенко
17:52
Телескоп Hubble показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
Телескоп Webb показав найчіткіше зображення кілець Нептуна за десятиліття
17:50
ППО ЗСУ
На Херсонщині ЗСУ збили російські безпілотники, які використовували для корегування вогню
17:45
на фото: катівня
На звільненій Харківщині виявили ще одну катівню
17:38
Ексклюзив
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Запоріжжя та Дніпро працюють над спільним планом евакуації на випадок аварії на ЗАЕС, - очільник Запорізької ОВА Старух
17:37
Мая Санду
Санду скликала радбез Молдови через ризики у зв'язку з мобілізацією у РФ
17:27
Черги на кордоні
Митний безвіз: з 1 жовтня українські експортери зможуть відправляти товари за кордон відразу зі складів
17:24
путін
Після промови диктатора Росія може посилити ракетні атаки по Україні, - ОК "Південь"
17:23
Ексклюзив
безробіття
Безробіття в Україні становить понад 40%, - керівниця порталу GRC.UA Березівська
17:23
"Блеяння маніяка-диктатора": Порошенко жорстко відповів на заяви Путіна
17:10
Президент України Володимир Зеленський
Росія хоче зробити захист від голоду не правом, а привілеєм, а їжу – тим, що потрібно випрошувати, - Зеленський на Global Food Security Summit
17:10
дрон-камікадзе Warmate
Литва передасть ЗСУ дрони-камікадзе Warmate у жовтні-листопаді, - посол Бешта
16:59
Володимир Путін
"Стає набагато страшніше": Росія опустилася ще на сходинку дорогою в безодню, - Акунін про останні рішення Путіна
16:55
Шевченкове, Миколаївщина
Росіяни обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти на Миколаївщині
16:45
Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру та сільгосппідприємство
16:39
Печенізька дамба
На Харківщині внаслідок російських ракетних ударів пошкоджено Печенізьку дамбу
16:37
На фото Дмитро Кулеба
"Путін хоче кинути більше людей у полум'я війни, в якій не має шансів на перемогу": Кулеба про мобілізацію в Росії
16:33
Ексклюзив
Петро Черник
Триста тисяч нового російського м'яса не зламають лінію фронту стратегічно, - військовий експерт Черник
16:32
Борис Джонсон
У Британії покажуть мінісеріал про експрем'єра Бориса Джонсона
16:25
Оновлено
обстріл ракетний удар
Окупанти вдарили по Запоріжжю: влучили в об'єкти інфраструктури, є троє постраждалих
16:20
Укравтодор
Рада повернула використання коштів дорожнього фонду на ремонт та будівництво доріг
16:15
білоруські та російські військові
У радбезі Білорусі заявили, що країні не потрібна мобілізація
16:11
банк
Ще 2 млрд грн у борг: депутати збільшили резервний фонд Держбюджету-2022
15:58
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Позачергові президентські вибори у Казахстані відбудуться 20 листопада
15:53
Матеуш Моравецький
На мобілізацію в РФ НАТО має відреагувати підтримкою України, - прем’єр Польщі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV