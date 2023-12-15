У КМВА попередили про гучні звуки у передмісті Києва
У п'ятницю, 15 грудня, у передмісті столиці України місцеві жителі можуть чути гучні звуки. У КМВА попереджають про роботу саперів
Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.
"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.
У КМВА закликали зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.
- Підрозділи Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони протягом тижня з 30 жовтня до 5 листопада знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів та розмінували територію площею понад 1,5 га.
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