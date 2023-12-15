У КМВА попередили про гучні звуки у передмісті Києва

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

"У передмісті столиці може бути гучно. Це працюють наші сапери. Сьогодні, у Бучанському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети", - йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали зберігати спокій, а у разі повітряної тривоги прямувати до укриття.