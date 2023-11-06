За тиждень сапери Держспецслужби транспорту знешкодили понад 3 тис. вибухонебезпечних предметів

Про це інформує Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони України у Facebook.

У повідомленні йдеться про те, що протягом тижня з 30 жовтня до 5 листопада саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту виявили, вилучили та знешкодили 3195 вибухонебезпечних предметів.

Зокрема, було розміновано та перевірено на наявність вибухонебезпечних предметів територію площею 1537,61 га.

Уцілому, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну фахівці Держспецтрансслужби виявили та знешкодили 81 151 вибухонебезпечний предмет, розмінували територію загальною площею 34 837,01 га, включно з 700,1 км автомобільних доріг, 2240,4 км залізничних колій, 319,9 км ліній електромереж і 35 км газогонів.

Що відомо про розмінування в Україні

У березні в ПРООН казали, що в Україні площа замінованої території в 4,5 раза перевищує розміри Швейцарії.

У серпні в Мінекономіки казали, що сподіваються за 10 років розмінувати й повернути у використання 80% земельних угідь.

Того ж місяця перша в Україні машина для підготовки ґрунту до розмінування вітчизняного виробництва отримала сертифікат відповідності. Ця розробка дозволяє ефективно знешкоджувати протипіхотні та виявляти протитанкові міни.

20 вересня в Мінекономіки повідомили, що з початку року було обстежено понад 200 тис. га земель сільгосппризначення, визначених для першочергового розмінування. 120 тис. га вже використовують аграрії.

22 вересня стало відомо, що Україна запустить ринок послуг із гуманітарного розмінування через Prozorro.

За жовтень піротехніки обстежили понад 22 тис. га земель сільгосппризначення. Усього ж із початку року було обстежено 234 759 га земель, з яких майже 178 тис. га повернуто в господарську експлуатацію. У Мінекономіки назвали це потужним результатом.