У КНДР повідомили про перший в країні випадок COVID-19
Північна Корея вперше заявила, що в країні було виявлено хворих на коронавірус
Про це повідомляє агенція Ренхап.
Лікарі дійшли висновку, що зразки, взяті 8 травня в Пхеньяні у пацієнтів з лихоманкою, були ідентичні "омікрону".
Лідер КНДР Кім Чен Ин одразу провів засідання та закликав посилити прикордонний контроль проти COVID-19 та пообіцяв подолати "несподівану кризу". Було оголошено про запровадження системи вірусного контролю для максимальної надзвичайної ситуації.
Впродовж усього часу пандемії Північна Корея заявляла про відсутність випадків захворювання на COVID-19 в країні.
З січня 2020 року через коронавірус кордони КНДР були повністю закриті для іноземців та громадян країни.
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