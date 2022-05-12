У КНДР повідомили про перший в країні випадок COVID-19

Про це повідомляє агенція Ренхап.

Лікарі дійшли висновку, що зразки, взяті 8 травня в Пхеньяні у пацієнтів з лихоманкою, були ідентичні "омікрону".

Лідер КНДР Кім Чен Ин одразу провів засідання та закликав посилити прикордонний контроль проти COVID-19 та пообіцяв подолати "несподівану кризу". Було оголошено про запровадження системи вірусного контролю для максимальної надзвичайної ситуації.

Впродовж усього часу пандемії Північна Корея заявляла про відсутність випадків захворювання на COVID-19 в країні.

З січня 2020 року через коронавірус кордони КНДР були повністю закриті для іноземців та громадян країни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb