У Колумбії автобус впав зі скелі: 9 людей загинули, 30 поранено
У суботу, 22 липня, у колумбійському департаменті Сантандер автобус із пасажирами впав у прірву, внаслідок чого щонайменше дев'ять людей загинули й близько 30 отримали поранення
Про це повідомляє Xinhua.
За попередніми даними, причиною аварії стала втрата керування автобуса й виліт з дороги.
"Між містами Ель-Плайон і Ла-Есперанса транспортний засіб, що належить Expreso Brasilia, на жаль, втратив контроль і скотився зі скелі", - пояснив начальник колумбійської поліції.
Зазначається, що до місця аварії прибули поліція, пожежна служба та цивільна оборона разом із місцевою громадою, щоб допомогти з рятувальними роботами.
Правоохоронці також підтвердили, що документи на транспортний засіб були в порядку, і Управління транспорту проведе розслідування, щоб встановити причину аварії.
- У Польщі у ніч проти 9 липня бус з українцями, який їхав до кордону, зіткнувся з фурою. Внаслідок аварії на місці аварії загинула 33-річна жінка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.65
Купівля 36.65Продаж 37.34
-
EUR
Купівля 40.78Продаж 41.78
- Актуальне
- Важливе