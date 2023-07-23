Про це повідомляє Xinhua.

За попередніми даними, причиною аварії стала втрата керування автобуса й виліт з дороги.

"Між містами Ель-Плайон і Ла-Есперанса транспортний засіб, що належить Expreso Brasilia, на жаль, втратив контроль і скотився зі скелі", - пояснив начальник колумбійської поліції.

Зазначається, що до місця аварії прибули поліція, пожежна служба та цивільна оборона разом із місцевою громадою, щоб допомогти з рятувальними роботами.

Правоохоронці також підтвердили, що документи на транспортний засіб були в порядку, і Управління транспорту проведе розслідування, щоб встановити причину аварії.