Поблизу польського Хелма бус з українцями врізався у фуру: загинула 33-річна жінка, є поранені
У Польщі у ніч проти 9 липня бус з українцями, який їхав до кордону, зіткнувся з фурою. Внаслідок аварії на місці аварії загинула 33-річна жінка
Про це повідомляє tvp.info.
Зазначається, що ДТП сталась 9 липня о 2 годині ночі у Титушині біля Хелма на національній дорозі № 12.
"За попередніми даними, український автобус, що прямував до кордону, врізався у вантажівку, яка стояла на узбіччі дороги. 33-річна пасажирка автобуса загинула на місці", - повідомив черговий Люблінського воєводського управління поліції.
Речник Люблінського воєводського управління поліції, підполковник Анджей Фіоль повідомив, що в результаті аварії загинула жінка, яка була пасажиром автобуса.
Він додав, що після аварії вісім громадян України, які їхали в автобусі, були доставлені до лікарні. Крім цього після обстеження у двох осіб були виявлені тілесні ушкодження.
Відповідно до висновків поліції, 44-річний українець, який керував автобусом, був тверезим. Поліція під наглядом прокуратури розслідує деталі інциденту.
- У четвер, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждало четверо українців.
- У червні повідомлялося, що 14-річний українець, якого 11 червня збив п'яний водій, помер у лікарні в Польщі. Ще один підліток, громадянин України, перебували у лікарні у важкому стані.
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