У Польщі перекинувся автобус з українцями: 4 постраждалих
У четвер, 13 квітня, у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя автобус з’їхав з дороги та злетів у кювет. Внаслідок ДТП постраждало четверо українців
Про це повідомляє польське видання in Poland.
Зазначається, що ДТП сталася близько 4:30 ранку у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя.
Водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу, різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.
За даними правоохоронців, в автобусі їхало 14 осіб (12 пасажирів і двоє водіїв). Трьох жінок і 15-річного підлітка, які отримали незначні травми, було доставлено до місцевої лікарні.
Транспортний засіб прямував з України до Познані, в ньому їхали лише українці. Вцілілі пасажири після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.
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