Про це повідомляє польське видання in Poland.

Зазначається, що ДТП сталася близько 4:30 ранку у польському селі Ельжбеціні біля Бусько-Здруя.

Водій автобуса, ймовірно, щоб уникнути зіткнення з сарною, яка вискочила на дорогу, різко повернув праворуч. У результаті транспортний засіб з’їхав на узбіччя та перекинувся.

За даними правоохоронців, в автобусі їхало 14 осіб (12 пасажирів і двоє водіїв). Трьох жінок і 15-річного підлітка, які отримали незначні травми, було доставлено до місцевої лікарні.

Транспортний засіб прямував з України до Познані, в ньому їхали лише українці. Вцілілі пасажири після аварії залишилися на сусідній заправці чекати іншого автобуса.