Про це виданню InPoland повідомила речниця польського міста Шамотул Сандра Чуда.

В аварії постраждало п'ятеро людей, серед них - двоє молодих українців. Один 14-річний хлопець помер в лікарні, ще одного підлітка госпіталізували у важкому стані.

За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, ДТП сталась на дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства. Водій Seicento намагався пригальмувати, коли побачив двох людей на велосипедах на узбіччі. У нього ззаду врізався Passat, і від удару машину відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat збив велосипедистів.

Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був у нетверезому стані. В організмі чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю. Водія затримали.