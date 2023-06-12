У лікарні в Польщі помер 14-річний хлопець з України, якого збив п‘яний водій
14-річний українець, якого 11 червня збив п'яний водій, помер у лікарні в Польщі. Ще один підліток, громадянин України, перебуває у лікарні у важкому стані
Про це виданню InPoland повідомила речниця польського міста Шамотул Сандра Чуда.
В аварії постраждало п'ятеро людей, серед них - двоє молодих українців. Один 14-річний хлопець помер в лікарні, ще одного підлітка госпіталізували у важкому стані.
За словами речника великопольської поліції Анджея Боровяка, ДТП сталась на дорозі у Шамотульському повіті Великопольського воєводства. Водій Seicento намагався пригальмувати, коли побачив двох людей на велосипедах на узбіччі. У нього ззаду врізався Passat, і від удару машину відкинуло у зустрічну Corsa, а водій Passat збив велосипедистів.
Поліція встановила, що водій автомобіля Passat був у нетверезому стані. В організмі чоловіка виявили 1,6 проміле алкоголю. Водія затримали.
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